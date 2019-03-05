Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 196, Ergan'da 195, Uludağ'da 166, Kartepe'de 155, Ilgaz'da 148, Kartalkaya'da 144, Erciyes'te 133, Palandöken'de 107, Yıldızdağı'nda 95, Sarıkamış'ta 92, Denizli'de 77, Saklıkent'te 69, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 30, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez 06.03.2019 En düşük En yüksek Davraz ÇB -5 7 Elmadağ KKY -1 7 Erciyes HKY -6 1 Ilgaz HKY -3 3 Kartalkaya KY -2 3 Kartepe Y 0 7 Ladik KKY 1 7 Nemrut Dağı PB -6 -1 Palandöken AB -6 -2 Sarıkamış ÇB -9 -1 Uludağ Y -1 6 Yıldızdağı ÇB -3 3 Yıldıztepe HKY -2 5

(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

Kaynak: AA