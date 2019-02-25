Kayak Merkezlerinde Son Durum
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 191, Nemrut'ta 177, Uludağ'da 165, Kartepe'de 153, Ilgaz'da 137, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Palandöken ve Yıldızdağı'nda 86, Sarıkamış'ta 83, Denizli'de 53, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Yalnızçam'da 27, Ladik'te ise 16 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|Merkez
|25.02.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|ÇB
|-8
| 4
|Elmadağ
|PB
|-5
| 2
|Erciyes
|ÇB
|-8
|-3
|Ilgaz
|PB
|-7
| 3
|Kartalkaya
|S
|-7
| 3
|Kartepe
|KY
|-5
|-2
|Ladik
|P
|-3
| 1
|Nemrut Dağı
|PB
|-9
| 3
|Palandöken
|PB
|-9
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-9
| 1
|Uludağ
|ÇB
|-8
| 0
|Yıldızdağı
|PB
|-4
| 2
|Yıldıztepe
|PB
|-5
| 3
Kaynak: AA