Kayak Merkezlerinde Son Durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 191, Nemrut'ta 177, Uludağ'da 165, Kartepe'de 153, Ilgaz'da 137, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Palandöken ve Yıldızdağı'nda 86, Sarıkamış'ta 83, Denizli'de 53, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Yalnızçam'da 27, Ladik'te ise 16 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez 25.02.2019 En düşük En yüksek Davraz ÇB -8 4 Elmadağ PB -5 2 Erciyes ÇB -8 -3 Ilgaz PB -7 3 Kartalkaya S -7 3 Kartepe KY -5 -2 Ladik P -3 1 Nemrut Dağı PB -9 3 Palandöken PB -9 -2 Sarıkamış PB -9 1 Uludağ ÇB -8 0 Yıldızdağı PB -4 2 Yıldıztepe PB -5 3

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

Kaynak: AA