Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:16
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 190, Hakkari'de 136, Palandöken'de 122, Yedi Kuyular'da 110, Erciyes'te 95, Uludağ'da 90, Sarıkamış'ta 80, Nemrut Dağı'nda 79, Davraz'da 72, Kartepe'de 71, Çambaşı'nda 70, Murat Dağı'nda 68, Ovacık'ta 65, Haserek'te 60, Ilgaz'da 58, Yıldızdağı'nda 56, Konaklı'da 45, Ergan'da 40, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 25, Denizli'de 23, Kop'ta 22, Mersivan'da 21, Zigana'da 17, Elmadağ'da 14 ve Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-8 1
IlgazP-4 3
Kartalkaya P-4 4
KartepeP 0 7
Nemrut Dağı P-10-3
PalandökenP-16-4
SarıkamışPB-15-3
UludağAB-4 8
YıldıztepeP-6 6
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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