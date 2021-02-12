Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 115 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 115 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

12.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:44
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 115 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 115 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 115 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezinde 115, Palandöken'de 95, Ovacık'ta 90, Kartalkaya'da 75, Yedi Kuyular'da 73, Erciyes'te 65, Haserek'te 60, Murat Dağı'nda 59, Nemrut ve Uludağ'da 50, Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 47, Ergan'da 45, Konaklı'da 28, Hazarbaba ve Denizli'de 25, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 15, Çambaşı'nda 12, Yalnızçam'da 10, Zigana'da 8, Ladik ve Yıldıztepe'de 7, Mersivan'da 6 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesKY-5 4
IlgazKY-2 0
Kartalkaya KY-8-6
KartepeKY-4-3
Nemrut Dağı AB-5 1
PalandökenPB-6 1
SarıkamışPB-8 4
UludağKY-9-8
YıldıztepeKKY-2 1
(KY: Kar yağışlı, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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