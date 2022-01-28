Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ovacık'ta ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ovacık'ta ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Ovacık'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 215 santimetreyle Ovacık'ta kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 215 santimetreyle Ovacık'ta kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ovacık'ta 215, Kartalkaya'da 210, Denizli'de 160, Hakkari'de 150, Palandöken'de 147, Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 127, Ilgaz'da 125, Kartepe'de 124, Erciyes'te 120, Keltepe'de 115, Davraz'da 111, Uludağ'da 110, Haserek'te 103, Akdağ'da 95, Ergan'da 94, Hazarbaba'da 90, Yıldıztepe'de 82, Çambaşı'nda 80, Sarıkamış'ta 73, Mersivan'da 65, Saklıkent'te 56, Elmadağ'da 53, Kop'ta 42, Muş'ta 40, Konaklı'da 37, Salda'da 36 ve Yalnızçam'da 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez29.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-14-4
PalandökenS-16-9
Yıldız DağıS-17-10
HakkariKY-15-8
KartepeKY-4-3
UludağPB-9-2
NemrutKY-9-6
KeltepeHKY-17-6
IlgazKY-13-6
ErciyesP-17-5
OvacıkS-9-4
SarıkamışS-15-8
YıldıztepeS-17-10
DenizliÇB-14-8
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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