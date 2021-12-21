Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 101 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 101 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartepe'de 101, Kartalkaya'da 80, Palandöken ve Nemrut'ta 70, Uludağ'da 65, Hesarek'te 61, Hakkari'de 59, Ergan'da 41, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Sarıkamış'ta 32, Murat Dağı'nda 30, Erciyes'te 27, Yalnızçam'da 12, Yıldız Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.12.2021En düşükEn yüksek
KartepeKY-8-5
KartalkayaKY-12-10
PalandökenS-16-12
Nemrut DağıÇB-13-10
UludağS-15-9
HesarekS-13-7
HakkariKY-19-8
ErganS-15-10
OvacıkS-10-4
IlgazKY-13-10
SarıkamışKY-16-9
Murat DağıP-17-7
ErciyesS-18-11
YalnızçamS-17-10
Yıldız DağıS-12-8
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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