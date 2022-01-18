Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 130, Palandöken'de 124, Ovacık'ta 110, Denizli'de 100, Kartepe'de 87, Yedi Kuyular'da 85, Çambaşı'nda 81, Erciyes'te 80, Davraz'da 68, Uludağ'da 65, Haserek'te 64, Mersivan'da 59, Ilgaz'da 57, Saklıkent ve Sarıkamış'ta 50, Yıldız Dağı'nda 48, Ergan'da 47, Zigana'da 45, Yıldıztepe'de 38, Konaklı'da 36, Keltepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Hazarbaba'da 25, Elmadağ'da 18, Muş'ta 16, Murat Dağı'nda 15 ve Akdağ'da 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez18.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-10-7
PalandökenKY-19-11
HesarekKY-19-9
HakkariÇB-21-12
KartepeKY-6-4
UludağKY-6-5
NemrutKY-16-13
KeltepeKY-14-9
IlgazKY-10-6
ErciyesKY-13-6
OvacıkKY-9-5
SarıkamışA-21-8
YıldıztepeKY-10-5
DenizliKY-8-3
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, A: Açık)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Kartalkaya, Hakkari, Uludağ, kar, Güncel, Haber

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