Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

17.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:52
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 161 santimetreyle Hakkari ve 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 161 santimetreyle Hakkari ve 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 161, Palandöken'de 128, Sarıkamış'ta 102, Nemrut'ta 91, Konaklı'da 81, Davraz'da 69, Ergan'da 65, Ilgaz'da 53, Yıldız Dağı ve Ovacık'ta 45, Denizli'de 40, Çambaşı ve Kop Dağı'nda 30, Küpkıran'da 25, Akdağ'da 21, Hazarbaba'da 20, Salda'da 17, Zigana'da 16, Yalnızçam'da 13, Elmadağ'da 10, Yıldıztepe ve Kandilli'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariKY -5 -1
PalandökenKY -4 -3
SarıkamışKY -4 1
NemrutKY -4 -2
KonaklıKY -5 -3
DavrazHKY -4 4
OvacıkKKY 0 4
IlgazKY -7 -1
KüpkıranKY -2 4
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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