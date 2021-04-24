Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 95, Palandöken'de 35, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 30, Uludağ'da 20, Erciyes'te 17, Yıldızdağı'nda 13, Yalnızçam'da 11, Ladik'te 7, Kartepe'de 6, Hesarek'te 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: