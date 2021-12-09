Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla Kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 58, Hakkari'de 29, Sarıkamış'ta 18, Kartalkaya'da 17, Yalnızçam'da 13, Ergan'da 8, Nemrut'ta 6, Uludağ ve Konaklı'da 4, Erciyes'te 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.12.2021
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-6
|-1
|Hakkari
|AB
|-10
|-2
|Sarıkamış
|S
|-8
|0
|Kartalkaya
|ÇB
|-2
|4
|Yalnızçam
|S
|-11
|-1
|Ergan
|S
|-7
|1
|Nemrut
|P
|-3
|0
|Uludağ
|KY
|0
|5
|Erciyes
|S
|-6
|4
|Konaklı
|S
|-6
|0
AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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