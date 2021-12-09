Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla Kar kalınlığı 58 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 58, Hakkari'de 29, Sarıkamış'ta 18, Kartalkaya'da 17, Yalnızçam'da 13, Ergan'da 8, Nemrut'ta 6, Uludağ ve Konaklı'da 4, Erciyes'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.12.2021En düşükEn yüksek

PalandökenS-6-1

HakkariAB-10-2

SarıkamışS-80

KartalkayaÇB-24

YalnızçamS-11-1

ErganS-71

NemrutP-30

UludağKY05

ErciyesS-64

KonaklıS-60

(S: Sisli, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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