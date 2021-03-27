Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Uludağ'da 200, Kartalkaya'da 198, Hakkari'de 160, Kartepe'de 143, Palandöken'de 140, Erciyes'te 120, Sarıkamış'ta 115, Ergan'da 101,Ilgaz'da 83, Nemrut'ta 79, Yıldız Dağı'nda 70, Kop Dağı'nda 57, Davraz'da 54, Murat Dağı'nda 49, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 39, Mersivan'da 36, Akdağ'da 33, Hesarek'te 29, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba'da 26, Yıldıztepe'de 22, Ovacık'ta 18, Keltepe'de 17, Elmadağ ve Denizli'de 16, Küpkıran'da 12, Salda'da 11, Kaldilli'de 9, Bozdağ'da 7 ve Eren Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.03.2021 En düşükEn yüksek
UludağPB -9 -2
PalandökenKY -9 -6
ErciyesKY -11 -4
NemrutKY -9 -6
KonaklıKY -9 -6
DavrazAB -6 3
OvacıkKY -2 1
IlgazKY -8 3
SarıkamışKY -7 4
(KY: Kar yağışlı PB: Parçalı bulutlu AB: Az bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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