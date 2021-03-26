Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 200 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 200 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Uludağ'da 200, Kartalkaya'da 198, Kartepe'de 145, Hakkari'de 144, Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 102, Yedikuyular'da 101, Erciyes'te 100, Ergan'da 92, Konaklı'da 86, Ilgaz'da 83, Davraz'da 57, Yıldız Dağı'nda 55, Murat Dağı'nda 49, Çambaşı'nda 47, Zigana'da 39, Kop'ta 35, Haserek'te 30, Ladik'te 29, Hazarbaba'da 26, Mersivan ve Yıldıztepe'de 22, Ovacık ve Denizli'de 18, Yalnızçam'da 17, Elmadağ ve Keltepe 16 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 26.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariKY -8 -4
PalandökenKY -11 -5
SarıkamışKY -8 -2
NemrutKY -11 -6
KonaklıKY -10 -4
DavrazKY -9 0
OvacıkKY -2 2
IlgazKY -11 -2
UludağKY -3 0
(KY: Kar yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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