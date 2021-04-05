Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Hakkari'de 140, Uludağ'da 130, Palandöken'de 122, Ergan'da 96, Sarıkamış'ta 95, Erciyes'te 88, Kartepe'de 83, Konaklı'da 81, Ilgaz'da 80, Nemrut'ta 74, Yedikuyularda 69, Yıldız Dağı'nda 50, Davraz'da 38, Çambaşı'nda 32, Yıldıztepe'de 22, Haserek ve Murat Dağı'nda 19, Zigana'da 15, Ovacık'ta 10, Hazarbaba ve Yalnızçam'da 9, Denizli'de 7, Mersivan ve Ladik'te 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: