Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 155, Hakkari'de 142, Palandöken'de 127, Kartepe'de 106, Sarıkamış'ta 101, Ergan'da 92, Erciye'te 85, Konaklı'da 84, Ilgaz'da 80, Nemrut'ta 78, Yıldız Dağı'nda 60, Davraz'da 53, Murat Dağı'nda 39, Çambaşı'nda 38, Kop Dağı'nda 30, Akdağ'da, 24, Yıldıztepe'de 22, Hesarek'de 21, Zigana'da 15, Ovacık'ta 13, Hazarbaba'da 12, Denizli'de 11, Yalnızçam'da 10, Elmadağ ve Mersivan'da 6, Keptepe'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez02.04.2021En düşükEn yüksek
UludağKKY-19
PalandökenÇB-61
SarıkamışKKY-73
NemrutÇB-50
KonaklıÇB-62
DavrazR010
ErciyesS-55
IlgazKY-54
HakkariKY-3-1
(KKY: Karla karışık yağmur R: Rüzgarlı S: Sisli PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu AB: Az bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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