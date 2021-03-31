Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 165, Hakkari'de 151, Palandöken'de 136, Kartepe'de 108, Sarıkamış'ta 107, Erciyes'te 96, Konaklı ve Ergan'da 87, Ilgaz'da 86, Nemrut'ta 82, Yıldız Dağı ve Davraz'da 60, Murat Dağı'nda 48, Kop Dağı'nda 42, Çambaşı'nda 36, Akdağ'da 32, Hesarek'te 29, Hazarbaba ve Zigana'da 23, Yıldıztepe'de 22, Ovacık'ta 18, Yalnızçam ve Denizli'de 13, Mersivan'da 12, Elmadağ, Saklıkent ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.03.2021 En düşükEn yüksek
UludağKY -7 -1
PalandökenPB -9 3
SarıkamışPB -8 5
NemrutPB -5 0
KonaklıPB -9 5
DavrazKY -3 4
ErciyesKY -5 3
IlgazÇB -7 3
HakkariPB -4 6
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Bahar Candan Türkan Şoray Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:38:18. #1.15#
title