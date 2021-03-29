Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 198 santimetreyle Kartalkaya'da belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 175, Hakkari'de 154, Palandöken'de 146, Kartepe'de 114, Sarıkamış'ta 110, Erciyes'te 98, Ergan'da 96, Konaklı'da 92, Yedikuyular'da 91, Nemrut ve Ilgaz'da 83, Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 55, Davraz ve Murat Dağı'nda 49, Çambaşı ve Kop'ta 47, Haserek'te 32, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe ve Ladik'te 22, Ovacık'ta 20, Yalnızçam ve Elmadağ'da 16, Denizli'de 13 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: