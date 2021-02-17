Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

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Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyfli vakit geçiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder