Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

27.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:34
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Hakkari'de 130, Palandöken'de 114, Erciyes'te 95, Uludağ ve Sarıkamış'ta 78, Nemrut'ta 75, Davraz'da 65, Ovacık'ta 60, Kartepe'de 56, Haserek'te 50, Çambaşı'nda 48, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 43, Murat Dağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Denizli'de 21, Mersivan'da 19, Kop'da 16, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11, Zigana'da 10 ve Keltepe'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.02.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesPB-62
IlgazP-66
OvacıkAB-26
KartepePB-123
DavrazAB-110
PalandökenPB-11-3
SarıkamışPB-140
UludağAB 210
YıldıztepeP-410
(P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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