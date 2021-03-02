Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 173 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 173, Hakkari'de 143, Palandöken'de 128, Erciyes'te 95, Nemrut'ta 82, Sarıkamış'da 81, Uludağ'da 72, Davraz'da 63, Ovacık'ta 60, Çambaşı'nda 55, Konaklı'da 59, Haserek'te 50, Kartepe'de 42, Ergan'da 39, Akdağ'da 35, Küpkıran'da 30, Yıldıztepe'de 28, Zigana'da 22, Murat Dağı'nda 21, Kop Dağı'nda 19, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 12, Kandilli'de 8, Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: