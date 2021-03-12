Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 143, Çambaşı'nda 129, Konaklı'da 107, Sarıkamış'ta 104, Nemrut'ta 97, Uludağ ve Erciyes'te 95, Davraz'da 69, Ergan ve Kartepe'de 65, Hesarek ve Ovacık'ta 45, Akdağ'da 39, Kop Dağı'nda 37, Yalnızçam'da 27, Hazarbaba ve Küpkıran'da 20, Kandilli'de 14, Murat Dağı'nda 13, Keltepe'de 10, Gevaş Abalı'da 3, Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: