Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

15.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:10
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 138, Çambaşı'nda 107, Sarıkamış'ta 100, Erciyes'te 95, Konaklı'da 89, Nemrut ve Uludağ 85, Davraz'da 63, Ergan'da 58, Ilgaz'da 55, Yedi Kuyular ve Kartepe'de 53, Hesarek, Ovacık ve Yıldızdağı'nda 45, Ladik'te 36, Murat Dağı'nda 32, Zigana'da 30, Mersivan, Yalnızçam ve Hazarbaba'da 20, Denizli'de 15, Yıldıztepe'de 8 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariKY -5 1
PalandökenKY -6 -2
UludağKKY -1 7
NemrutKY -5 -1
SarıkamışKY -4 3
DavrazKKY 1 5
ErciyesKY -3 2
IlgazKKY -1 5
KonaklıKY -6 0
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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