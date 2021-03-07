Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

07.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:44
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 8, Nemrut'ta 79, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 69, Davraz'da 66, Kartepe'de 58, Konaklı'da 52, Ilgaz'da 52, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 47, Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 34, Yıldıztepe'de 27, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 15, Murat Dağı'nda 14, Zigana ve Yalnızçam'da 13 santimetre olarak kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariÇB -9 2
PalandökenKY -9 -2
UludağKY -6 -1
NemrutKY -5 -1
SarıkamışKY -6 0
DavrazY -2 7
ErciyesKY -5 2
IlgazKY -6 -3
KonaklıKY -6 -1
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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