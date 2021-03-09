Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

09.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:12
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 155, Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 100, Nemrut'ta 89, Uludağ'da 72, Erciyes'te 70, Yedikuyular'da 65, Konaklı'da 64, Ilgaz ve Davraz'da 63, Çambaşı ve Kartepe'de 56, Ergan'da 49, Ovacık ve Hesarek'te 45, Yıldızdağı'nda 40, Ladik'te 36, Zigana'da 32, Yıldıztepe'de 27, Kop Dağı'nda 26, Mersivan'da 21, Hazarbaba'da 20, Yalnızçam'da 18, Denizli'de 14 ve Murat Dağı'nda 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.03.2021 En düşükEn yüksek
HakkariPB -9 -1
PalandökenPB -11 -1
UludağPB -3 7
NemrutPB -7 -1
SarıkamışPB -14 1
DavrazÇB 0 8
ErciyesKY -6 5
OvacıkPB 0 7
KonaklıPB -10 0
(KY: Kar yağışlı ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:19:22. #1.15#
title