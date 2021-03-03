Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 157 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı, 157 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 157, Hakkari'de 140, Palandöken'de 123, Erciyes'te 95, Uludağ'da 85, Nemrut'ta 81, Sarıkamış'ta 78, Davraz'da 73, Kartepe'de 55, Konaklı'da 53, Ovacık'ta 50, Çambaşı'nda 49, Haserek'te 45, Ergan'da 37, Akdağ'da 33, Yıldıztepe'de 28, Küpkıran'da 22, Murat Dağı'nda 21, Kop Dağı'nda 19, Zigana'da 16, Eren Dağı'nda 14, Yalnızçam'da 13, Kandilli'de 6, Keltepe'de 5 ve Bozdağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: