Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Erciyes'te 205, Kartepe'de 192, Denizli'de 178, Hakkari'de 177, Palandöken'de 167, Uludağ'da 155, Ovacık'ta 150, Yedikuyular ve Ergan'da 143, Sarıkamış'ta 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 134, Murat Dağı'nda 95, Hesarek'te 87, Çambaşı'nda 80, Salda ve Yıldıztepe'de 73, Konaklı ve Keltepe'de 70, Kop'ta 65, Karboğazı'nda 61, Mersivan'da 52, Zigana'da 50, Saklıkent'te 45, Elmadağ'da 43, Hazarbaba'da 40 ve Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: