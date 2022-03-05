Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 190, Hakkari'de 178, Denizli'de 175, Palandöken'de 165, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 143, Uludağ'da 136, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Ergan'da 125, Yedikuyular'da 108, Ilgaz'da 106, Sarıkamış'ta 103, Yıldıztepe'de 82, Keltepe'de 80, Hesarek'te 77, Murat Dağı'nda 72, Çambaşı'nda 68, Konaklı'da 56, Akdağ'da 53, Kop, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Elmadağ'da 41, Saklıkent'te 39, Mersivan ve Gevaş Abalı'da 32'şer, Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez05.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaÇB-9-1
PalandökenPB-14-6
DenizliÇB-110
DavrazKKY-80
KartepeÇB05
UludağKY-44
ErciyesPB-11-2
SarıkamışPB-14-3
IlgazS-11-3
OvacıkPB-41
YedikuyularPB-8-3
Gevaş AbalıKY-90
YıldıztepeÇB-10-1
NemrutKY-9-6
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Denizli, Erciyes, kar, Güncel, Haberler

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