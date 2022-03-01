Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 230 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 230 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 157, Ovacık'ta 150, Hakkari'de 143, Denizli'de 140, Kartepe'de 139, Palandöken'de 138, Uludağ'da 133, Yıldız Dağı'nda 120, Ergan'da 105, Erciyes ve Yedikuyular'da 95, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 82, Yıldıztepe'de 70, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 45, Çambaşı'nda 38, Konaklı'da 37, Keltepe'de 35, Mersivan'da 34, Kop'ta 33, Saklıkent ve Yalnızçam'da 26, Zigana'da 20, Elmadağ'da 19, Muş'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKKY-8-2
PalandökenKY-40
OvacıkKY13
DavrazKKY-32
KartepeKY-20
UludağHKY-5-1
ErciyesKY-31
SarıkamışKY-42
IlgazÇB-51
NemrutKY-52
YıldıztepeKY-10
Gevaş AbalıKKY-64
KandilliKKY-51
YedikuyularKY02
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title