Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 156, Kartepe ve Hakkari'de 153'er, Ovacık'ta 150, Denizli'de 145, Palandöken'de 135, Yıldız Dağı'nda 120, Erciyes ve Uludağ'da 115, Yedikuyular'da 103, Ergan'da 101, Haserek'te 99, Yıldıztepe ve Sarıkamış'ta 82'şer, Ilgaz'da 72, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 60, Gevaş Abalı'da 59, Çambaşı'nda 45, Mersivan ve Konaklı'da 38'er, Keltepe'de 35, Saklıkent ve Kop Dağı'nda 34'er, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 25, Akdağ'da 24, Muş'ta 22 ve Zigana'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-60
PalandökenKY-7-2
OvacıkKY24
DavrazPB-66
KartepePB-63
UludağPB-41
ErciyesKY-41
SarıkamışKY-62
IlgazKY-50
NemrutKY-51
YıldıztepeKY-43
Gevaş AbalıKKY-33
KandilliKY-52
YedikuyularÇB-44
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title