Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 208 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 208 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 208, Ovacık ve Denizli'de 150, Hakkari'de 146, Davraz'da 145, Palandöken'de 134, Yıldız Dağı'nda 130, Uludağ'da 122, Kartepe'de 119, Yedikuyular'da 116, Erciyes'te 110, Yıldıztepe'de 90, Ergan'da 86, Sarıkamış'ta 82, Ilgaz'da 73, Gevaş Abalı'da 69, Murat Dağı ve Hazarbaba'da 65, Mersivan'da 49, Çambaşı, Akdağ ve Keltepe'de 45, Konaklı'da 38, Kop Dağı'nda 33, Elmadağ'da 32, Zigana ve Yalnızçam'da 30, Saklıkent'te 28, Muş'ta 27 ve Salda'da 19 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez23.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY04
PalandökenKY-20
OvacıkÇB25
DavrazSY08
KartepeY48
UludağKKY25
ErciyesÇB-46
SarıkamışÇB-54
IlgazKY06
NemrutKKY-31
YıldıztepeKKY06
Gevaş AbalıKKY04
KandilliKY-43
YedikuyularPB08
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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