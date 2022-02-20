Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 170, Davraz'da 157, Denizli'de 153, Hakkari'de 148, Palandöken'de 1387, Uludağ'da 131, Yıldız Dağı'nda 130, Kartepe'de 129, Yedikuyular'da 117, Hesarek'te 106, Yıldıztepe'de 94, Erciyes'te 92, Ergan'da 90, Sarıkamış'ta 87, Murat Dağı'nda 85, Ilgaz'da 82, Hazarbaba'da 70, Gevaş Abalı'da 68, Keltepe'de 60, Zigana'da 55, Mersivan'da 54, Çambaşı'nda 48, Elmadağ'da 38, Konaklı'da 36, Saklıkent'te 35, Salda'da 32, Kop Dağı'nda 31 ve Yalnızçam'da 30 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaP-83
PalandökenPB-70
OvacıkP-67
DavrazPB-610
KartepePB010
UludağP-39
ErciyesS-94
SarıkamışP-103
IlgazP-65
NemrutPB-7-3
YıldıztepeP-65
Gevaş AbalıPB-53
KandilliAB-121
YedikuyularAB-56
(P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli,)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Avrupa Birliği, Kartalkaya, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title