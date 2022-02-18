Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 170, Denizli'de 150, Davraz'da 149, Hakkari'de 143, Palandöken'de 138, Yıldız Dağı'nda 130, Kartepe ve Yedikuyular'da 127, Erciyes'te 125, Uludağ'da 116, Hesarek'te 106, Yıldıztepe'de 94, Ergan'da 90, Sarıkamış'ta 87, Ilgaz'da 77, Hazarbaba'da 70, Gevaş Abalı'da 67, Keltepe'de 60, Mersivan ve Zigana'da 55, Çambaşı'nda 48, Akdağ'da 46, Saklıkent ve Murat Dağı'nda 40, Elmadağ'da 38, Konaklı'da 37, Kop Dağı'nda 34, Salda'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kandilli'de 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: