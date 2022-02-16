Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 214 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 214, Ovacık'ta 180, Denizli'de 159, Davraz'da 149, Hakkari'de 145, Palandöken'de 140, Yıldız Dağı'nda 135, Kartepe'de 132, Yedikuyular'da 127, Erciyes'te 125, Uludağ'da 118, Hesarek'te 110, Ergan'da 95, Yıldıztepe'de 94, Sarıkamış'ta 87, Ilgaz'da 78, Gevaş Abalı'da 70, Hazarbaba ve Keltepe'de 60, Mersivan'da 56, Zigana'da 55, Çambaşı'nda 50, Akdağ'da 48, Saklıkent'te 45, Murat Dağı'nda 42, Elmadağ'da 38, Salda'da 36, Konaklı'da 35, Kop Dağı'nda 32, Yalnızçam'da 31 ve Kandilli'de 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: