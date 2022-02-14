Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 222 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 222, Ovacık'ta 180, Denizli'de 164, Hakkari'de 153, Davraz'da 151, Palandöken'de 146, Erciyes'te 140, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı ve Kartepe'de 135, Uludağ'da 120, Hesarek'te 110, Ergan'da 96, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 80, Sarıkamış'ta 78, Keltepe'de 70, Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 57, Zigana'da 55, Çambaşı'nda 50, Saklıkent'te 48, Murat Dağı'nda 44, Elmadağ'da 40, Salda'da 38, Konaklı'da 37, Kop'ta 33, Yalnızçam ve Muş'ta 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: