Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık'ta 180, Denizli'de 175, Hakkari'de 163, Davraz'da 156, Palandöken'de 150, Erciyes ve Kartepe'de 140, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı'nda 135, Uludağ'da 122, Keltepe'de 110, Ergan'da 99, Hesarek'te 98, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 78, Murat Dağı'nda 75, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 58, Zigana'da 55, Saklıkent'te 53, Ladik'te 51, Çambaşı'nda 47, Salda'da 41, Konaklı'da 38, Kop'ta 37, Muş'ta 33 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaS-91
PalandökenS-110
OvacıkP18
DavrazP-47
KartepeP-25
UludağS-34
ErciyesS-34
SarıkamışS-111
IlgazS-52
YedikuyularP-28
KüpkıranP-94
Yıldız DağıS-60
YıldıztepeS-73
DenizliS-36
(S: Sisli, P: Puslu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title