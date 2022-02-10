Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 218, Ovacık ve Denizli'de 180, Davraz'da 175, Hakkari'de 157, Kartepe'de 150, Palandöken'de 148, Karboğazı'nda 140, Yıldız Dağı'nda 135, Yedikuyular'da 131, Uludağ'da 125, Keltepe'de 110, Erciyes'te 105, Hesarek'te 98, Ergan'da 97, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 94, Sarıkamış ve Murat Dağı'nda 75, Elmadağ, Hazarbaba ve Mersivan'da 60, Saklıkent'te 55, Zigana'da 50, Çambaşı'nda 47, Salda'da 46, Konaklı'da 36, Kop'ta 35, Yalnızçam'da 34 ve Kandilli'de 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaS-100
PalandökenÇB-13-4
OvacıkPB-64
DavrazAB-124
KartepePB-95
UludağS-86
ErciyesS-111
SarıkamışÇB-13-2
IlgazS-100
YedikuyularAB-73
KüpkıranÇB-74
KandilliÇB-160
YıldıztepeS-102
DenizliS-122
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Kartalkaya, Kandilli, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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