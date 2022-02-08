Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ovacık'ta 195, Denizli'de 165, Davraz'da 156, Palandöken'de 143, Hakkari'de 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 127, Yedi Kuyular'da 121, Kartepe ve Uludağ'da 115, Keltepe'de 110, Erciyes'te 105, Yıldıztepe'de 94, Ergan'da 83, Sarıkamış'ta 75, Abalı'da 74, Hazarbaba ve Mersivan'da 60, Saklıkent'te 59, Elmadağ'da 53, Zigana'da 50, Çambaşı'nda 47, Murat Dağı'nda 44, Kop ve Salda'da 38, Konaklı'da 37, Muş'ta 36 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez08.2.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-40
PalandökenKY-13-6
Yıldız DağıR-6-1
HakkariÇB-12-4
KartepeKY35
UludağKY-10
NemrutKY-14-5
KeltepeKY-6-1
IlgazKY-61
ErciyesR-80
OvacıkHKY-6-1
SarıkamışÇB-14-3
YıldıztepeKY-63
DenizliKY-32
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toros Dağları, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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