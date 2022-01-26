Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 200, Denizli'de 165, Palandöken'de 142, Kartepe ve Yıldız Dağı'nda 130, Yedi Kuyular'da 129, Ilgaz'da 127, Erciyes'te 125, Hakkari ve Uludağ'da 124, Akdağ'da 103, Keltepe'de 97, Haserek'te 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba'da 80, Çambaşı'nda 78, Ergan'da 75, Mersivan, Sarıkamış ve Saklıkent'te 62, Murat Dağı ve Zigana'da 60, Elmadağ'da 55, Salda'da 51, Muş'ta 42, Konaklı'da 33, Yalnızçam'da 31 ve Kop'ta 28 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-16-11
Palandökenky-13-7
Yıldız DağıKY-15-7
HakkariKY-15-7
KartepeKY-9-4
UludağKY-13-9
NemrutKY-11-4
KeltepeKY-21-12
IlgazKY-15-10
ErciyesKY-14-6
OvacıkKY-5-2
SarıkamışKY-13-5
YıldıztepeHKY-13-8
DenizliS-18-12
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, HKY: Hafif kar yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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