Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 180, Denizli'de 160, Hakkari'de 144, Davraz'da 141, Palandöken'de 140, Kartepe'de 128, Uludağ'da 125, Eren Dağı'nda 119, Erciyes'te 115, Yıldız ve Ilgaz'da 109, Hesarek'te 103, Keltepe'de 94, Akdağ'da 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 80, Ergan'da 71, Zigana'da 70, Saklıkent'de 66, Mersivan'da 65, Sarıkamış'ta 63, Murat Dağı'nda 62, Elmadağ'da 65, Salda'da 49, Konaklı ile Yalnızçam'da 34 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-16-11
PalandökenKY-13-7
Yıldız DağıKY-16-7
HakkariKY-12-6
KartepeKY-10-7
UludağKY-14-10
NemrutKY-10-5
KeltepeKY-20-9
IlgazKY-15-8
ErciyesKY-18-8
OvacıkKY-7-3
SarıkamışKY-13-5
YıldıztepeKY-16-9
DenizliKY-16-11
(KY: Kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Kartalkaya, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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