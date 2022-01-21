Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 186, Hakkari'de 145, Ovacık'ta 140, Palandöken'de 125, Yedi Kuyular'da 124, Erciyes'te 110, Denizli'de 105, Keltepe ve Hazarbaba'da 96, Yıldız Dağı'nda 92, Uludağ'da 86, Haserek'te 84, Çambaşı'nda 80, Mersivan'da 75, Zigana'da 70, Davraz'da 67, Kop'ta 60, Ilgaz'da 59, Sarıkamış ve Ergan'da 58, Saklıkent'te 48, Muş'ta 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 41, Yalnızçam'da 27, Murat Dağı ve Elmadağ'da 25, Salda'da 13 ve Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: