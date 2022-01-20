Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı kayak merkezlerinden Hakkari'de 159, Ovacık'ta 140, Palandöken'de 129, Yedikuyular'da 127, Erciyes ve Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Hazarbaba'da 96, Kartepe'de 95, Yıldız Dağı'nda 92, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 86, Hesarek'te 84, Davraz'da 80 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı Mersivan'da 72, Zigana'da 70, Ilgaz'da 67, Ergan'da 64, Eren Dağı'nda 61, Sarıkamış'da 60, Kop Dağı'nda 54, Saklıkent'te 49, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 40, Yalnızçam'da 30, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 25, Salda'da 17, Akdağ'da 12, Kandilli'de ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: