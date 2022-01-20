Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 186 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı kayak merkezlerinden Hakkari'de 159, Ovacık'ta 140, Palandöken'de 129, Yedikuyular'da 127, Erciyes ve Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Hazarbaba'da 96, Kartepe'de 95, Yıldız Dağı'nda 92, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 86, Hesarek'te 84, Davraz'da 80 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı Mersivan'da 72, Zigana'da 70, Ilgaz'da 67, Ergan'da 64, Eren Dağı'nda 61, Sarıkamış'da 60, Kop Dağı'nda 54, Saklıkent'te 49, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 40, Yalnızçam'da 30, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 25, Salda'da 17, Akdağ'da 12, Kandilli'de ise 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaYKY-9-3
HakkariP-22-10
OvacıkP-12-4
PalandökenP-18-8
ErciyesP-14-6
KeltepeKY-20-5
DenizliKY-14-4
HazarbabaP-13-11
KartepeYKY-49
Yıldız DağıP-15-8
UludağYKY-6-2
ÇambaşıPB-13-6
HesarekP-14-9
DavrazÇB-8-1
(YKY: Yoğun kar yağışlı KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu PB: Parçalı bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Haber

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