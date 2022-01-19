Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 160 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 160 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Ovacık'ta 140, Palandöken ve Erciyes'te 125, Hakkari'de 122, Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Kartepe'de 97, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 83, Davraz'da 82, Gevaş Abalı'da 75, Eren Dağı ve Ilgaz'da 65, Ergan ve Hesarek'te 64, Mersivan'da 63, Sarıkamış'da 55, Saklıkent'de 50, Kop Dağı'nda 49, Yıldız Dağı'nda 48, Zigana'da 45, Hazarbaba'da 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 22, Salda'da 15, Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez19.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-15-12
OvacıkKY-7-5
PalandökenKY-17-12
ErciyesKY-15-11
HakkariKY-25-13
KeltepeKY-11-9
DenizliPB-14-6
KartepeKY-6-0
UludağKY-14-12
ÇambaşıKY-13-9
DavrazÇB-15-8
Gevaş AbalıKY-15-5
Eren DağıPB-13-5
IlgazKY-14-11
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

Toros Dağları, Kartalkaya, Erciyes, kar, Güncel, Haber

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