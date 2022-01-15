Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 124, Hakkari'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 95, Erciyes'te 75, Davraz'da 72, Kartepe'de 70, Hesarek'te 64, Çambaşı'da 60, Ergan'da 58, Uludağ'da 56, Sarıkamış'ta 52, Ilgaz'da 49, Yıldız Dağı'nda 48, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün ki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.1.2022En düşükEn yüksek
PalandökenKY-14-9
HakkariKY-10-6
OvacıkKY-5-1
KartalkayaKY-11-7
DenizliÇB-9 -1
ErciyesKY-14-7
DavrazAB-8-2
HesarekHKY-11-8
ÇambaşıKY-13-8
ErganKY-10-7
UludağKY-11-6
SarıkamışKY-18-7
IlgazKY-10-7
Yıldız DağıKY-11-6
KonaklıKY-13-8
YalnızçamKY-19-6
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, AB: Az bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

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