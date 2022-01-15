Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 124 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 124, Hakkari'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 95, Erciyes'te 75, Davraz'da 72, Kartepe'de 70, Hesarek'te 64, Çambaşı'da 60, Ergan'da 58, Uludağ'da 56, Sarıkamış'ta 52, Ilgaz'da 49, Yıldız Dağı'nda 48, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün ki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: