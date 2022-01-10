Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetre ile Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Kartalkaya'da 87, Hakkari'de 84, Hesarek'te 56, Ovacık'ta 55, Zigana'da 46, Nemrut'ta 42, Konaklı ve Ergan'da 38, Uludağ'da 37, Erciyes ve Kop Dağı'nda 34, Davraz'da 33, Denizli'de 30, Mersivan'da 29, Kartepe ve Hazarbaba'da 25, Ilgaz ve Keltepe'de 21, Çambaşı'nda 19, Yıldız Dağı'nda 16, Yıldıztepe'de 15, Eren Dağı ve Yalnızçam'da 13, Elmadağ ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarınki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez11.1.2022En düşükEn yüksek
PalandökenKY-73
KartalkayaKY-10
HakkariÇB-11-4
HesarekKY5-2
OvacıkKY02
ZiganaKY-14
NemrutÇB-9-3
KonaklıKY-6-3
ErganKY-4-1
UludağKY15
ErciyesKY-30
Kop DağıKY-6-4
DavrazKY-3-2
DenizliKY-30
(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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