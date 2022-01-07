Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de kaydedildi.
DENİZLİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Kartalkaya'da 80, Hakkari'de 73, Haserek'te 55, Zigana'da 50, Nemrut'ta 42, Uludağ'da 40, Erciyes ve Kartepe'de 38, Mersivan 36, Kop'ta 34, Ovacık'ta 32, Keltepe'de 30, Ergan'da 29, Denizli, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 25, Sarıkamış'ta 23, Konaklı'da 22, Davraz ve Yıldız Dağı'nda 19, Ilgaz'da 18, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 11 ve Murat Dağı'nda 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|7.1.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|ÇB
|0
|3
|Palandöken
|S
|-8
|0
|Hesarek
|PB
|-4
|-1
|Hakkari
|S
|-8
|-4
|Kartepe
|SY
|5
|7
|Uludağ
|KKY
|1
|4
|Nemrut
|S
|-9
|-2
|Keltepe
|ÇB
|-7
|0
|Ilgaz
|ÇB
|-3
|1
|Erciyes
|ÇB
|-3
|4
|Ovacık
|PB
|-2
|3
|Sarıkamış
|AB
|-11
|2
|Yıldıztepe
|P
|-1
|2
|Denizli
|ÇB
|1
|5
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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