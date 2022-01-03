Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 112, Palandöken'de 105, Haserek ve Hakkari'de 62, Kartepe'de 55, Çambaşı'nda 54, Ergan ve Uludağ'da 45, Nemrut ve Mersivan 42, Konaklı ve Keltepe'de 39, Erciyes ve Kop'ta 35, Sarıkamış'ta 33, Ovacık'ta 32, Denizli'de 26, Hazarbaba'da 25, Ilgaz'da 23, Davraz'da 22, Saklıkent'te 21, Yıldıztepe'de 20 ve Yıldız Dağı'nda 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: