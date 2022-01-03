Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 112, Palandöken'de 105, Haserek ve Hakkari'de 62, Kartepe'de 55, Çambaşı'nda 54, Ergan ve Uludağ'da 45, Nemrut ve Mersivan 42, Konaklı ve Keltepe'de 39, Erciyes ve Kop'ta 35, Sarıkamış'ta 33, Ovacık'ta 32, Denizli'de 26, Hazarbaba'da 25, Ilgaz'da 23, Davraz'da 22, Saklıkent'te 21, Yıldıztepe'de 20 ve Yıldız Dağı'nda 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez4.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-20
PalandökenKY-9-4
HesarekKY-12-7
HakkariKY-13-4
KartepeÇB39
UludağPB-14
NemrutKY-9-4
KeltepeKY-70
IlgazKY-41
ErciyesÇB-61
OvacıkKY-82
SarıkamışKY-10-2
YıldıztepeKY-31
DenizliPB-35
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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