Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya ve Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya ve Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Palandöken'de 98, Hesarek ve Hakkari'de 61, Kartepe'de 55, Uludağ'da 47, Nemrut ve Keltepe'de 42, Ergan'da 38, Erciyes ve Ovacık'ta 35, Sarıkamış'ta 32, Konaklı'da 29, Denizli'de 28, Davraz'da 24, Yıldız Dağı'nda 23, Saklıkent'te 22, Yıldıztepe ve Ilgaz'da, 21, Hazarbaba'da 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|3.1.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|KY
|-3
|-2
|Palandöken
|KY
|-10
|-5
|Hesarek
|KY
|- 6
|-5
|Hakkari
|KY
|-15
|-6
|Kartepe
|KY
|3
|4
|Uludağ
|HKY
|1
|1
|Nemrut
|KY
|-8
|-3
|Keltepe
|KY
|1
|3
|Ergan
|KY
|-8
|-3
|Erciyes
|KY
|-5
|-1
|Ovacık
|KKY
|8
|2
|Sarıkamış
|KY
|-11
|-2
|Konaklı
|KY
|-9
|-4
|Denizli
|PB
|-4
|3
AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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