Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya ve Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Kartalkaya ve Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Palandöken'de 98, Hesarek ve Hakkari'de 61, Kartepe'de 55, Uludağ'da 47, Nemrut ve Keltepe'de 42, Ergan'da 38, Erciyes ve Ovacık'ta 35, Sarıkamış'ta 32, Konaklı'da 29, Denizli'de 28, Davraz'da 24, Yıldız Dağı'nda 23, Saklıkent'te 22, Yıldıztepe ve Ilgaz'da, 21, Hazarbaba'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez3.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-3-2
PalandökenKY-10-5
HesarekKY- 6-5
HakkariKY-15-6
KartepeKY34
UludağHKY11
NemrutKY-8-3
KeltepeKY13
ErganKY-8-3
ErciyesKY-5-1
OvacıkKKY82
SarıkamışKY-11-2
KonaklıKY-9-4
DenizliPB-43
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı KKY: Karla karışık yağmur PB: Parçalı bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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