Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 110, Palandöken'de 85, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Hakkari'de 57, Uludağ'da 46, Nemrut'ta 42, Erciyes ve Ovacık'da 35, Sarıkamış ve Ergan'da 31, Konaklı'da 30, Davraz'da 23, Yıldıztepe'de 21 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez2.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-3-2
PalandökenKY-7-5
KartepeKY34
HesarekKY-6-5
HakkariKY-15-6
UludağHKY11
NemrutKY-8-3
ErciyesS-70
OvacıkKY28
SarıkamışKY-10-2
ErganKY-7-3
KonaklıKY-8-4
DavrazÇB-33
YaldıztepeKY-2-1
(KY: Kar yağışlı, S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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