Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 109 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 109 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 109, Kartepe'de 97, Palandöken'de 92, Hakkari'de 80, Hesarek'te 67, Uludağ'da 64, Nemrut'ta 43, Ovacık'ta 35, Ilgaz ve Sarıkamış'ta 34, Ergan'da 33, Murat Dağı'nda 30, Denizli'de 29, Kop ve Erciyes'te 26, Mersivan'da 25, Yıldıztepe'de 23, Konaklı'da 21, Hazarbaba 20, Çambaşı, Davraz ve Elmadağ'da 18, Yıldız Dağı'nda 15, Zigana'da 14, Yalnızçam ve Ladik'te 12 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2021
|En düşük
|En yüksek
|Kartepe
|AB
|-10
|1
|Kartalkaya
|S
|-20
|-7
|Palandöken
|S
|-19
|-13
|Nemrut Dağı
|S
|-15
|-11
|Uludağ
|S
|-12
|-7
|Hesarek
|S
|-17
|-9
|Hakkari
|KY
|-10
|-8
|Ergan
|S
|-18
|-10
|Ovacık
|S
|-10
|-5
|Ilgaz
|S
|-19
|-7
|Sarıkamış
|S
|-23
|-10
|Murat Dağı
|S
|-13
|-7
|Erciyes
|S
|-21
|-10
|Yıldıztepe
|AB
|-15
|-6
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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri