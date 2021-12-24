Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 109 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 109 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 109, Kartepe'de 97, Palandöken'de 92, Hakkari'de 80, Hesarek'te 67, Uludağ'da 64, Nemrut'ta 43, Ovacık'ta 35, Ilgaz ve Sarıkamış'ta 34, Ergan'da 33, Murat Dağı'nda 30, Denizli'de 29, Kop ve Erciyes'te 26, Mersivan'da 25, Yıldıztepe'de 23, Konaklı'da 21, Hazarbaba 20, Çambaşı, Davraz ve Elmadağ'da 18, Yıldız Dağı'nda 15, Zigana'da 14, Yalnızçam ve Ladik'te 12 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.12.2021En düşükEn yüksek
KartepeAB-101
KartalkayaS-20-7
PalandökenS-19-13
Nemrut DağıS-15-11
UludağS-12-7
HesarekS-17-9
HakkariKY-10-8
ErganS-18-10
OvacıkS-10-5
IlgazS-19-7
SarıkamışS-23-10
Murat DağıS-13-7
ErciyesS-21-10
YıldıztepeAB-15-6
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, AB: Az bulutlu)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title