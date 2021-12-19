Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü - Haberler
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 65 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezinde ölçüldü.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 65 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 65, Hakkari ile Kartalkaya'da 55, Uludağ'da 52, Nemrut'ta 46, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 29, Erciyes'te 28, Çambaşı'nda 26, Denizli'de 25, Salda'da 24, Kop Dağı ve Davraz'da 23, Eren'de 21, Yıldız Dağı'nda 18, Murat Dağı'nda 15, Elmadağ, Yalnızçam ve Hesarek'te 14, Akdağ ve Ergan'da 13, Ovacık'ta 10, Saklıkent'de 8, Mersivan ve Konaklı'da 7, Hazarbaba'da 5 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez20.12.2021En düşükEn yüksek
PalandökenKY-5-3
HakkariKY-8-5
KartalkayaKY-7-7
UludağKY-10-7
Nemrut DağıKY-6-2
IlgazKY-7-4
SarıkamışKY-60
ErciyesKY-4-2
KopKY-7-3
Murat DağıKY-11-6
YalnızçamKY-8-2
OvacıkKY01
(KY: Kar yağışlı)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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