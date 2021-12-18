Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari kayak merkezlerinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 55, Uludağ'da 48, Nemrut'ta 36, Erciyes'te 27, Sarıkamış'ta 23, Ilgaz'da 21, Ergan'da 20, Kop'ta 18, Murat Dağı'nda 15, Yalnızçam'da 13, Ovacık'ta 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: